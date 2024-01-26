Акции «Яндекса» подорожали до максимума после обвала в феврале 2022

Акции «Яндекса» в моменте во время торгов 26 января подорожали до самого высокого уровня с 24 февраля 2022 года, следует из данных Московской биржи.
Бумаги «Яндекса» уверенно растут второй день подряд, при этом корпоративных новостей во второй половине недели не было, отмечает «БКС Экспресс». «Однако участники рынка ожидают подробностей по схеме разделения. Возможно, поступающие в зимний сезон дивиденды инвестируются на перспективу в бумагу», — считают аналитики. Последнее время акции «Яндекса» растут на новостях о ходе реструктуризации бизнеса, добавляют аналитики «Альфа-Инвестиций».
Завершение реструктуризации Yandex N.V. ожидается в 2024 году, писал Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. По словам одного из них, компания добилась «большого прогресса» и уже передала все документы юристам. «Яндекс» хочет, чтобы некоторые из его структур сохранили доступ к западным рынкам, несмотря на санкции против России, отмечал Reuters. Источник РБК позднее подтвердил перенос сделки на 2024 год. Сама компания комментировать сроки реструктуризации отказалась.
В декабре 2023 года «Яндекс» зарегистрировал международную компанию акционерное общество (МКАО) в Калининграде. Тогда компания отметила, что этот шаг — «необходимая процедура для будущей оптимизации структуры юридических лиц» в рамках подготовки к реструктуризации. 23 января стало известно, что МКАО теперь является владельцем юрлица «Яндекса» в России.