Акции «Яндекса» подорожали до максимума после обвала в феврале 2022

Завершение реструктуризации Yandex N.V. ожидается в 2024 году, писал Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. По словам одного из них, компания добилась «большого прогресса» и уже передала все документы юристам. «Яндекс» хочет, чтобы некоторые из его структур сохранили доступ к западным рынкам, несмотря на санкции против России, отмечал Reuters. Источник РБК позднее подтвердил перенос сделки на 2024 год. Сама компания комментировать сроки реструктуризации отказалась.