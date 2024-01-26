5 советов спустившим все накопления на праздниках россиянам

Пятый совет: выработать привычку не тратить просто так. Сначала будет сложно разобраться в финансовом плане, начать его вести правильно, определиться, как откладывать деньги и «не срываться», тратя сбережения. Можно обратиться к специалисту — финансовому консультанту, финансисту. Он поможет правильно запустить процесс, сделать систему, сформулировать правильно финансовые цели и пути их достижения, а также определить, какие предпринять шаги к повышению уровня доходов. Если денег на специалиста нет, то можно изучить вопрос самостоятельно: прочитать необходимую литературу, изучить материалы, возможно, воспользоваться курсами по финансовой грамотности: Минфин и ЦБ разработали множество программ и игр и для детей, и для взсрослых.