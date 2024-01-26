5 советов спустившим все накопления на праздниках россиянам

На этих праздниках россияне потратили существенные суммы денег. И речь идет не только о тех гражданах, которые имеют небольшие доходы: на новогодние праздники тратят существенные бюджеты, причем не только из основных доходов, но и из накоплений, отметила Мария Ермилова.
Для того чтобы перейти снова в режим сбережения необходимо использовать пять советов экономиста:
Во-первых, начать или продолжить вести финансовый план. Записывать все свои доходы и все свои расходы. Даже если это покупка батона хлеба или вам отдал долг в сто рублей коллега.
Во-вторых, надо выявить постоянные статьи расходов, определить их среднее значение и в следующем месяце поставить его как плановое. Стараться не тратить больше этой суммы. Если удастся потратить меньше — надо себя похвалить.
Третье. Опроделить общие параметры дохода и расхода. «Должен быть под каждый расход хотя бы один источник дохода. Для некоторых категорий граждан это только заработная плата. Для населения с более высокими доходами — это могут быть доходы от инвестиций или от других видов деятельности, кроме основного», — отметила экономист. Важно, чтобы расходы ни в коем случае не превышали доходы.
Накопить удастся, если доходы выше расходов: разница и составит накопления.
Четвертое: определить и выделить из доходов сумму, которую вы будете откладывать. Базово экономисты считают, что это не может быть меньше 10% от суммы доходов. «Но я рекомендую повышать эту цифру до 20%, можно постепенно», — пояснила Мария Ермилова.
Эти деньги необходимо отправлять в так называемую финансовую «подушку» безопасности. Это деньги неприкосновенные. Их можно тратить только при острой необходимости — потеря работы, болезни, выход на пенсию
Пятый совет: выработать привычку не тратить просто так. Сначала будет сложно разобраться в финансовом плане, начать его вести правильно, определиться, как откладывать деньги и «не срываться», тратя сбережения. Можно обратиться к специалисту — финансовому консультанту, финансисту. Он поможет правильно запустить процесс, сделать систему, сформулировать правильно финансовые цели и пути их достижения, а также определить, какие предпринять шаги к повышению уровня доходов. Если денег на специалиста нет, то можно изучить вопрос самостоятельно: прочитать необходимую литературу, изучить материалы, возможно, воспользоваться курсами по финансовой грамотности: Минфин и ЦБ разработали множество программ и игр и для детей, и для взсрослых.
Все эти советы актуальны и для населения с невысоким уровнем доходов, и с высоким. Поскольку часто возникают проблемы с системностью действий и любые расходы, такие как праздники, вызывают существенные просадки в капитале.
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