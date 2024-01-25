Запасы газа в Европе опустились ниже 73,5%

Газ на бирже в Европе торгуется около $320 за 1 тыс. куб. м впервые с июля 2023 года. «Газпром» же подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа».
«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 42,4 млн куб. м на 25 января. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена«, — сообщил журналистам представитель “Газпрома”. Ранее “Оператор ГТС Украины” (ОГТСУ) подтвердил заявку на прокачку данного объема.
Накануне объем прокачки также составил 42,4 млн куб. м.
Поставки российского газа идут через Украину в сокращенном объеме с мая 2022 года, когда ОГТСУ сообщил о прекращении транзита в Европу через станцию «Сохрановка» из-за форс-мажора: компания якобы не может осуществлять контроль за компрессорной станцией «Новопсков» в ЛНР. Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме.
Осенью 2022 года «Нафтогаз Украины» подал прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд против «Газпрома» за якобы несвоевременную оплату услуг по транспортировке газа по территории Украины. Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что это арбитражное разбирательство нелегитимно и участие российского холдинга в процессе бессмысленно. При этом Россия может ввести санкции против «Нафтогаза» в случае дальнейших недобросовестных действий со стороны украинской компании, что сделает невозможным любые отношения с ней.
Ситуация на газовом рынке Европы
Отбор газа из ПХГ стран ЕС 23 января, согласно данным Gas Infrastructure Europe, составил 567 млн куб. м. В то же время закачка составляла 43 млн куб. м.
Отопительный сезон в Европе начался 7 ноября 2023 года (на неделю раньше, чем в прошлый осенне-зимний сезон), и с этого момента страны ЕС отобрали из хранилищ 31,9 млрд куб. м газа. При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 78-й день с момента достижения максимума их заполнения на 14% выше среднего значения на этот день за предыдущие пять лет. Прошлый сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 7 апреля 2023 года, когда в них оставалось 55,47% запасов.
Сейчас ПХГ Европы заполнены на 73,46% (на 11,65 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 80,95 млрд куб. м газа. Европейские страны заполнили газом свои подземные хранилища на целевые 90% к отопительному сезону еще в середине августа, а к началу сезона отбора накопили в них рекордные 99,63%.
Погода в ходе текущей недели в Центральной и Западной Европе оказывается значительно теплее, чем в предыдущую семидневку. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в январе опустилась до 21%.
Поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы снизились по сравнению с декабрем. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 50% от максимума. Средняя цена закупки газа в декабре в Европе составляла $408 за 1 тыс. куб. м, а в январе — около $342.