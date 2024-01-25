Запасы газа в Европе опустились ниже 73,5%

Отопительный сезон в Европе начался 7 ноября 2023 года (на неделю раньше, чем в прошлый осенне-зимний сезон), и с этого момента страны ЕС отобрали из хранилищ 31,9 млрд куб. м газа. При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 78-й день с момента достижения максимума их заполнения на 14% выше среднего значения на этот день за предыдущие пять лет. Прошлый сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 7 апреля 2023 года, когда в них оставалось 55,47% запасов.