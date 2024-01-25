Xerox впервые оценил потери от ухода из России

Если за IV квартал 2022 года Xerox заработал на этом $1,387 млрд, то в IV квартале прошлого года — $1,307 млрд. Снижение на 5,8% руководство обосновало, в частности, уходом из России. Также причинами снижения стали уменьшение продаж низкодоходной бумаги (Xerox занимается технологиями печати), а также конечных ИТ-устройств — снижение по этим пунктам наблюдалось и III квартале.