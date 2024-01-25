Стало известно о влиянии кризиса в Красном море на экономику США

Кризис в Красном море может негативно повлиять на экономику США перед выборами президента в 2024 году, вероятно, что конфликт с хуситами в Йемене может привести к инфляции «прямо перед осенними выборами». Об этом пишет американская газета Politico.