Сим-карты могут приравнять к средствам платежа для борьбы с мошенниками

Платформа для верификации абонентов «Антифрод» была запущена Роскомнадзором в начале прошлого года. По данным ведомства, только в декабре она проверила 12,2 млн звонков и пресекла более 120 млн мошеннических вызовов. В сентябре РКН сообщил, что направил всем российским операторам требование о необходимости подключиться к системе до конца февраля 2024 года. В противном случае им будет грозить штраф до 1 млн рублей. В ноябре стало известно, что ведомство направило сотням операторов уведомления о правонарушениях за несвоевременное подключение к «Антифроду».