Сим-карты могут приравнять к средствам платежа для борьбы с мошенниками

Зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин намерен внести в Госдуму в рамках весенней сессии законопроект, который приравняет сим-карты к средствам платежа. Об этом он сообщил «Коммерсанту».
Для борьбы с мошенниками сенатор предлагает квалифицировать действия, связанные с оборотом нелегальных сим-карт, по статье 187 Уголовного кодекса — «Неправомерный оборот средств платежей». Он также намерен внести законопроект, который ужесточит административную ответственность для операторов связи за некачественную проверку достоверности сведений об абонентах, вплоть до прекращения деятельности юрлица.
Мошенники зачастую получают средства от потерпевших «на абонентские номера сотовых операторов», после чего переводят их «на банковские счета, цифровые или криптокошельки», отметил Шейкин. «При выявлении данных о владельцах номеров выясняется, что этих лиц и мест их регистрации не существует», — указал он. По мнению сенатора, это связано с нарушением операторами законодательства при продаже сим-карт.
В пресс-службе «Вымпелкома» (бренд «Билайн»), комментируя предложение Шейкина, отметили, что для борьбы с серыми сим-картами «важнее сосредоточиться на помощи во внедрении технологий для удобной и надежной верификации клиентов». В Tele2 заявили, что существующих законов достаточно. «Операции по переводам средств с использованием абонентского номера подпадают под требования о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Операторы активно участвуют в недопущении незаконных или подозрительных финансовых операций», — указали в компании. В «МегаФоне» и МТС отказались от комментариев.
Глава Ассоциации малых операторов связи Дмитрий Галушко предупредил, что в случае принятия инициативы административное давление на участников рынка возрастет. «Нельзя приравнять сим-карту к средству платежа — это физический модуль, который используется для идентификации абонента, а не банковская карта. Уже есть “Антифрод”, не очень понятна цель такой жесткой инициативы», — отметил он.
Платформа для верификации абонентов «Антифрод» была запущена Роскомнадзором в начале прошлого года. По данным ведомства, только в декабре она проверила 12,2 млн звонков и пресекла более 120 млн мошеннических вызовов. В сентябре РКН сообщил, что направил всем российским операторам требование о необходимости подключиться к системе до конца февраля 2024 года. В противном случае им будет грозить штраф до 1 млн рублей. В ноябре стало известно, что ведомство направило сотням операторов уведомления о правонарушениях за несвоевременное подключение к «Антифроду».