«Сбер» оценил эффект от ужесточения условий по льготной ипотеке

«Программа 2020 — относительно широкая, универсальная. В ней, на мой взгляд, появлялись и появляются не только те категории клиентов, кому нужна поддержка, но и те, кто видит определенный экономический арбитраж. Когда у вас ставка по депозиту банков 14−15% годовых, а квартиру стоимостью 6 млн руб. в рамках госпрограммы можно взять со ставкой от 8% и при этом в стране еще есть инфляция, вы способствуете тому, чтобы на этот рынок потенциально пришли не всегда те люди, кому такая квартира нужна. Давайте их назовем инвесторами. После изменения условий мы видим, что, если квартира действительно была нужна, клиент ищет те или иные варианты, как ее все равно приобрести. Если это был вопрос больше инвестиционный, желание на возникших процентных спредах что-то получить, тогда, возможно, проще от этой сделки отказаться», — описал поведение клиентов Царев.