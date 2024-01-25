Работодатели назвали преимущества высшего образования при приёме на работу

«Оконченное высшее образование имеет значение для работодателей при найме специалистов (36%) и руководителей (35%). Для 15% работодателей диплом важен при подборе высшего менеджмента, а 10% респондентов отметили работников среднего звена», — отмечается в результатах исследования сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».
78% представителей бизнеса среди преимуществ наличия высшего образования отмечают формирование полезных навыков: умение учиться, анализировать, искать нужную информацию
Столько же работодателей отметили получение прикладных знаний, которые пригодятся в профессии.
При этом 21% респондентов указали на то, что наличие высшего образования демонстрирует амбиции человека. 10% опрошенных считают, что во время учёбы нарабатываются полезные знакомства, которые могут пригодиться в карьере.
Сам диплом о высшем образовании важен для 9% работодателей.
Всего в исследовании приняли участие 400 представителей российских компаний.