Путин: власти держат ставку по госипотеке для молодых семей в размере 6%

«Семейная ипотека работает и для молодых людей — у нас 6% ипотека для молодых семей. Несмотря на рост ключевой ставки Центрального банка. А это значит, что государство должно будет больше давать денег, поскольку растет ставка коммерческих банков из-за этого. Но все равно мы держим эти 6%», — сказал Путин на встрече со студентами.