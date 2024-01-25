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Путин: власти держат ставку по госипотеке для молодых семей в размере 6%

КАЛИНИНГРАД, 25 янв — РИА Новости. Несмотря на рост ключевой ставки Центробанка, власти России держат льготную ставку по ипотеке для молодых семей в размере 6%, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин на выставке "Россия"
Источник: РИА "Новости"

«Семейная ипотека работает и для молодых людей — у нас 6% ипотека для молодых семей. Несмотря на рост ключевой ставки Центрального банка. А это значит, что государство должно будет больше давать денег, поскольку растет ставка коммерческих банков из-за этого. Но все равно мы держим эти 6%», — сказал Путин на встрече со студентами.

Он отметил, что расходы на субсидирование льготной ипотеки увеличились почти вдвое.

«Как мне министр финансов доложил, почти в два раза увеличился объем денег, которые мы должны будем выдавать на субсидирование. Но мы делаем это, ничего не отменяем. И будем это делать дальше», — заверил президент РФ.