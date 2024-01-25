Противостояние ЦБ и Минфина: ждать ли доллар по 60 рублей

«В правительстве положительно оценивают эффективность введённого в октябре 2023 года указом президента России требования об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам отдельными крупнейшими экспортёрами страны», — сообщается на сайте кабмина. И меру предложено продлить.
«Сегодня можно отметить, что, по имеющимся данным, в целом экспортёры соблюдают требования указа президента. Это дало возможность покрыть дефицит валюты, необходимой импортёрам для сохранения поставок продукции в нашу страну. В настоящее время готовится предложение о продлении действия данных мер до конца текущего года», — сообщил первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.
Напомним, что после начала СВО решение ввести обязательную продажу валюты для российских экспортеров в 2022 году помогло укрепить российскую валюту до 60 рублей за доллар. Эта средняя отметка держалась почти полгода. Евро стоил 61 рубль. Но после отмены возврата выручки в РФ ситуация изменилась.
На зарубежных счетах экспортеров в дружественных странах начала накапливаться валюта, и даже накапливались рубли в качестве оплаты за экспорт в рамках ухода от доллара при внешнеторговых платежах. За 2023 год доллар подорожал до 102 рублей, евро — до 108,8 рублей. Осенью власти решили вернуть обязательную продажу экспортной валюты на Мосбирже. Это помогло стабилизировать курс рубля — доллар подешевел со 102 рублей до 87-ми, евро — до 96 рублей.
Во вторник, 23 января, в день объявления планов правительства о продлении обязательной продаже валютной выручки — рубль приостановил и утреннее укрепление, и в целом двухдневное ралли, начавшееся в понедельник. Доллар подорожал на 50 копеек до 88,28 рубля, евро — на 26 копеек до 96,06 рубля, юань — на 8 копеек до 12,3 юаня, согласно данным Мосбиржи к 16:00 мск.
В четверг, 25 января, доллар торгуется около 88,6 рубля, евро — около 96 рублей.
Механизм продажи выручки компаниями-экспортерами зарекомендовал себя как надежный способ снижения волатильности валютного рынка, отметил в беседе с Финансами Mail.ru Станислав Дужинский, главный аналитик ПСБ. «Ранее мы прогнозировали, что эта мера валютного контроля будет с большой долей вероятности продлена как минимум до середины 2024 года, поэтому наш прогноз по курсу рубля на первое полугодие уже учитывает этот сценарий».
По оценке, к середине года доллар будет стоить в районе 91 рубля, юань — около 13 рублей. С учетом того, что правительство России предлагает продлить обязательную продажу валютной выручки экспортеров до декабря, текущим таргетом на конец года по доллару является значение в 93,5 рублей, а по юаню — 13,8 рублей.
Новость о продлении меры продажи валюты может стать подспорьем для рубля после снижения доверия к ликвидности рынка на фоне всплеска волатильности 16 января. «Мы сохраняем прогноз для пары USD/RUB на горизонте первого полугодия 2024 года в 88−89, но не исключаем чуть большего укрепления в моменты продажи избытка валюты», — отметили в Росбанке.
Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» назвал решение правительства новостью «безусловно положительной для рубля».
«Так, недавно ЦБ публиковал оценку платежного баланса за декабрь, по итогам которого положительное сальдо счета текущих операций сократилось до минимальной величины. Однако рубль в этих условиях лишь незначительно ослабел в конце года, чему во многом обязан обязательной продаже валюты крупнейшими экспортерами», — отметил экономист.
По его мнению, даже если на текущих уровнях фактор продажи валюты уже не является драйвером для существенного укрепления рубля, мера будет помогать российской валюте сохранять позиции в периоды начала месяца, когда рыночное предложение валюты и ликвидность сокращаются.
С учетом новостей о сохранении указа в силе до конца текущего года рубль при поддержке других факторов (продажа валюты ЦБ, высокая ключевая ставка) сохраняет шансы для укрепления в ближайшее время в сторону 85 по доллару и закрепления в среднесрочной перспективе в диапазоне 85−90 рублей.
Ситуации, когда рубль сможет укрепиться к пиковым показателям 2022-го года, эксперты не прогнозируют. Это значит, что рассчитывать на «доллар по 60» не стоит.
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