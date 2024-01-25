Противостояние ЦБ и Минфина: ждать ли доллар по 60 рублей

На зарубежных счетах экспортеров в дружественных странах начала накапливаться валюта, и даже накапливались рубли в качестве оплаты за экспорт в рамках ухода от доллара при внешнеторговых платежах. За 2023 год доллар подорожал до 102 рублей, евро — до 108,8 рублей. Осенью власти решили вернуть обязательную продажу экспортной валюты на Мосбирже. Это помогло стабилизировать курс рубля — доллар подешевел со 102 рублей до 87-ми, евро — до 96 рублей.