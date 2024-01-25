Посольство РФ на Кипре: банки выполняют поручения США о вытеснении россиян с острова

В начале декабря 2023 года газета Politis сообщила со ссылкой на свои источники, что банковский сектор Кипра получил от властей указание прекратить все операции с российскими рублями. Издание связало данное решение с расследованием случаев возможного нарушения санкций против России. В декабре 2023 года на острове побывала группа специалистов ФБР США для оказания помощи в расследовании, начатом в связи с докладом Cyprus Confidential, который был подготовлен международным консорциумом журналистов и содержал данные о якобы имевших место фактах коррупции и нарушениях международных санкций. Президент страны Никос Христодулидис заявил, что власти проведут собственное расследование и даже привлекут для этого зарубежных экспертов. Он предупредил, что никому не позволено посягать на репутацию Кипра.