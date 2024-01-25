Оптовые цены на бензин в России выросли на 2%

Цена летнего дизеля продемонстрировала менее заметный рост. Топливо подорожало всего на 0,45%, цена закрытия составила 53 201 рубль за тонну. В то же время стоимость межсезонного дизеля упала на 0,65%, опустившись до 54 100 рублей за тонну, зимнего дизеля — на 2,8%, до 58 040 рублей за тонну.