Netflix отчитался о росте прибыли в четвертом квартале 2023 года в 17 раз

Рост числа пользователей Netflix стал одним из самых высоких за год, что говорит о том, что сервис восстановился после сложного 2022 года, пишет Bloomberg. Этому способствовали ужесточение совместного использования паролей, введение более дешевого, по сравнению с другими, тарифного плана, который предполагает показ рекламы, и сильный набор передач, отмечает агентство. В частности, в последнем квартале 2023 года вышли постапокалиптический триллер «Оставь мир позади» и документальный фильм о футболисте Дэвиде Бэкхеме.