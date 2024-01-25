Netflix отчитался о росте прибыли в четвертом квартале 2023 года в 17 раз

Стриминговый сервис Netflix увеличил чистую прибыль в четвертом квартале 2023 года в 17 раз по сравнению с данными годом ранее, следует из сообщения компании.
Чистая прибыль Netflix в октябре-декабре 2023 года составила $937,8 млн. Для сравнения: годом ранее за тот же период сервис заработал $55,3 млн. Выручка Netflix за четвертый квартал увеличилась на 12,5% год к году, до $8,83 млрд с $7,85 млрд. Акции Netflix после публикации отчета дорожают на 10,02% на премаркете на бирже Nasdaq и стоят $541,5.
Сервис за последние три месяца 2023 года привлек 13,1 млн новых пользователей — это лучший показатель Netflix в четвертом квартале за всю историю, говорится в сообщении. Это значительно превысило прогнозы Уолл-стрит (8,91 млн новых клиентов сервиса), пишет Bloomberg. В США и Канаде прибавилось 2,81 млн подписчиков Netflix, в странах Европы, Ближнего Востока и Африки — 5,05 млн, в Латинской Америке — 2,35 млн, в Азиатско-Тихоокеанском регионе — 2,91 млн.
Рост числа пользователей Netflix стал одним из самых высоких за год, что говорит о том, что сервис восстановился после сложного 2022 года, пишет Bloomberg. Этому способствовали ужесточение совместного использования паролей, введение более дешевого, по сравнению с другими, тарифного плана, который предполагает показ рекламы, и сильный набор передач, отмечает агентство. В частности, в последнем квартале 2023 года вышли постапокалиптический триллер «Оставь мир позади» и документальный фильм о футболисте Дэвиде Бэкхеме.
Netflix планирует привлечь еще больше клиентов, представить новые продукты и улучшить свои технологии, отмечает Bloomberg. Сервис может получить миллиарды долларов от линейных телесетей, сказал исполнительный директор Netflix Грег Питерс в ходе конференции с инвесторами.
Также, по его словам, Netflix планирует развивать свой рекламный бизнес. Толчок к этому может дать трансляция рестлинга, пишет Bloomberg: Netflix заключил контракт с World Wrestling Entertainment (WWE) на 10 лет, он вступит в силу в 2025 году.