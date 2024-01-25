Нехватка кадров в промышленности установила новый рекорд

Уровень занятости в привязке к прогнозу спроса на продукцию предприятий оценивается раз в три месяца. Вариантов ответа три: кадров «более чем достаточно», «достаточно» и «недостаточно». Этот вопрос был включен в анкету в середине 1990-х годов, когда промышленность «страдала» избыточными кадрами: например, в апреле 1996 года «более чем достаточно» работников было у 37% предприятий. Сейчас же, в январе 2024 года, такой вариант ответа выбрали лишь 2% компаний. В опросах ИЭП принимают участие более 1 тыс. промышленных предприятий.