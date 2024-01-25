Мошенники придумали новую схему обмана при продаже подержанных иномарок

Храпунова предупредила, что новая схема сложна и опасна тем, что переводы крипты никем не контролируются и в этой сфере нет никаких гарантий. Звонки от представителей фальшивых аукционов приходят через мессенджеры, поэтому обнаружить концы почти невозможно.