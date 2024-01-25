Мошенники придумали новую схему обмана при продаже подержанных иномарок

Мошенники начали использовать новую схему обмана с поддельными аукционами по продаже подержанных иномарок. Об этом рассказала куратор платформы Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Мошеловка» Алла Храпунова, ее слова приводит газета «Известия».
Схема обмана выглядит так. Злоумышленники применяют таргетированную рекламу аукционов. Пользователи видят объявления о продаже доступных популярных машин по дешевой цене. Стоимость объясняют тем, что авто якобы пригоняют из-за границы частные лица.
Организаторы призывают быстрее перекупить лот, переведя определенную сумму на их криптокошельки. Жертвы выполняют требования, пытаясь побороть несуществующих участников аукциона.
Храпунова предупредила, что новая схема сложна и опасна тем, что переводы крипты никем не контролируются и в этой сфере нет никаких гарантий. Звонки от представителей фальшивых аукционов приходят через мессенджеры, поэтому обнаружить концы почти невозможно.
Накануне стала известна еще одна новая схема мошенничества. Злоумышленники создают фейковые аккаунты руководителей компаний и убеждать бухгалтеров перевести деньги на сторонние счета.