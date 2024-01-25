Исследование показало, что студентам могут подойти 9% от всех активных вакансий

«На фоне дефицита молодежи (20−30 лет) конкуренция работодателей за молодые кадры растет и будет расти. Многие банки, IT-компании, консалтинговые агентства регулярно набирают студентов-стажеров с прицелом на будущее — выращивают из них ценных профессионалов в надежде, что они после окончания учебного заведения продолжат сотрудничество уже на постоянной основе. Также была, есть и остается необходимость во временном персонале. Наконец, в любое время года появляются сезонные предложения: бармены, повара, водители, агенты по продаже недвижимости и прочие», — цитируют в исследовании руководителя молодежного направления hh.ru Ирину Святицкую.