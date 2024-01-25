Исследование показало, что студентам могут подойти 9% от всех активных вакансий

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Около 9% от всех активных вакансий являются потенциально подходящими для студентов, наибольший спрос на молодых специалистов наблюдается в сфере продаж и обслуживания клиентов. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, имеющиеся в распоряжении ТАСС.
День российского студенчества (Татьянин день) отмечают 25 января.
«На сегодняшний день около 9% от всех активных вакансий являются потенциально подходящими для молодых соискателей — то есть не требуют опыта работы, допускают частичную занятость и возможность работать, будучи студентом, а также ряд других признаков», — говорится в исследовании.
Отмечается, что конкурс среди молодых специалистов высокий — 10 резюме на вакансию. Среди молодежи наиболее жесткая конкуренция за рабочие места наблюдается в Северо-Кавказском федеральном округе и Москве (14 резюме на 1 молодежную вакансию), при этом проще всего студентам найти работу в Центральном федеральном округе (7 резюме на 1 место).
В рейтинг профессиональных сфер, где наиболее высок спрос на молодых специалистов, вошли «Продажи, обслуживание клиентов» (47% от общего числа вакансий для молодежи), «Транспорт, логистика, перевозки» и «Розничная торговля» (по 27%), «Административный персонал» (22%) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (13%). Однако конкретные специализации, на которые готовы брать молодежь, отличаются в зависимости от того, постоянная это работа или подработка.
По данным аналитиков, уровень зарплат для молодых специалистов на 11 тыс. рублей ниже, чем в среднем по рынку (51 тыс. против 62 тыс. рублей). Уточняется, что по сравнению с началом 2021 года среднее предложение в молодежных вакансиях выросло на 19 тыс. рублей.
Постоянная работа и подработка
Согласно итогам исследования, постоянную работу компании чаще всего предлагают начинающим специалистам на позиции менеджеров по продажам (9,5% вакансий), секретарей или ассистентов (4%), поваров (3,7%), учителей (2,1%) и специалистов по подбору персонала (1,8%). При этом для подработки работодатели предлагают студентам вакансии продавцов и кассиров (23,5%), курьеров (12,2%), операторов кол-центров (7,5%), упаковщиков (7,2%), официантов и барменов (6,1%).
Сами начинающие специалисты для постоянной работы на полный день чаще всего размещают резюме менеджеров по продажам (7%), программистов (6%), дизайнеров и художников (5,2%), секретарей (3,9%) и менеджеров по работе с партнерами (2,4%). В качестве подработки молодые соискатели обычно выбирают работу продавцами (7%), администраторами (6%), официантами и барменами (5%), курьерами (3,9%), а также упаковщиками (2,4%).
«На фоне дефицита молодежи (20−30 лет) конкуренция работодателей за молодые кадры растет и будет расти. Многие банки, IT-компании, консалтинговые агентства регулярно набирают студентов-стажеров с прицелом на будущее — выращивают из них ценных профессионалов в надежде, что они после окончания учебного заведения продолжат сотрудничество уже на постоянной основе. Также была, есть и остается необходимость во временном персонале. Наконец, в любое время года появляются сезонные предложения: бармены, повара, водители, агенты по продаже недвижимости и прочие», — цитируют в исследовании руководителя молодежного направления hh.ru Ирину Святицкую.