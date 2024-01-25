Госдума запретила увольнять родителей-одиночек с детьми до 16 лет

Председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что граждане неоднократно просили принять соответствующую меру. По его мнению, увольнение матери, которая одна растит ребенка до 16 лет, «может оставить семью без средств к существованию». Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предлагала еще больше увеличить возраст детей, до достижения которого родитель не может быть уволен.