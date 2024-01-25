Госдума запретила увольнять родителей-одиночек с детьми до 16 лет

Документ был внесен в августе 2023 года группой сенаторов и депутатов от ЛДПР. Правительство поддержало инициативу. Поправки вносятся в Трудовой кодекс. Авторы инициативы объясняли, что дети в основном получают основное общее образование к 16 годам. Поэтому воспитывающие их лица нуждаются в дополнительной защите со стороны государства. В документ были внесены три поправки юридико-технического характера.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что граждане неоднократно просили принять соответствующую меру. По его мнению, увольнение матери, которая одна растит ребенка до 16 лет, «может оставить семью без средств к существованию». Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предлагала еще больше увеличить возраст детей, до достижения которого родитель не может быть уволен.
Леонид Уварчев