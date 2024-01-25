Европейский центробанк сохранил ключевые ставки на прежнем уровне

ЕЦБ может снизить ключевые процентные ставки летом 2024 года, заявила ранее глава Центробанка Кристин Лагард. При этом, по ее словам, уровень неопределенности все еще высок и есть отдельные индикаторы, которые пока не закрепились на том уровне, на котором их хотят видеть в регуляторе.