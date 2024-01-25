Европейский центробанк сохранил ключевые ставки на прежнем уровне

Европейский центральный банк сохранил все три ключевые ставки на прежнем уровне, говорится в сообщении регулятора. Базовая ставка сохранена на уровне 4,5%, ставка по маржинальной кредитной линии — 4,75%, по депозитной линии — 4%.
Базовая инфляция продолжает снижаться, указывает ЕЦБ. Этому способствуют жесткие условия финансирования, которые ослабляют спрос, отмечает регулятор. Согласно текущей оценке ЕЦБ, все три ключевые ставки находятся на тех уровнях, которые при поддержании в течение достаточно длительного времени внесут существенный вклад в возвращение инфляции к целевому показателю в 2%, считает ЕЦБ.
ЕЦБ может снизить ключевые процентные ставки летом 2024 года, заявила ранее глава Центробанка Кристин Лагард. При этом, по ее словам, уровень неопределенности все еще высок и есть отдельные индикаторы, которые пока не закрепились на том уровне, на котором их хотят видеть в регуляторе.
ЕЦБ держит ставки на одном уровне с сентября 2023 года: тогда он повысил их в 10-й раз подряд. В последний раз перед этим регулятор сохранил их на нынешнем уровне в декабре.