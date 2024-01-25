ЕС признал целью санкций против НРД подрыв российской экономики

Представители Совета ЕС и солидарной с ним Еврокомиссии на заседании выдвигали теорию, что санкции против таких институтов, как НРД, могут оказать давление на российское руководство с тем, чтобы оно прекратило военные действия на Украине, говорит источник, присутствовавший на слушании. Обеспечивая мосты с международными рынками, НРД позволял российским компаниям фактически пользоваться европейскими ресурсами, а среди этих компаний есть подконтрольные государству или стратегически значимые, передает собеседник аргументацию Евросоюза. Кроме того, после того как страны Запада заморозили резервы Банка России, президент Владимир Путин запретил НРД предоставлять свободный доступ к российским ценным бумагам, принадлежащим резидентам недружественных юрисдикций (доходы по этим бумагам аккумулировались на спецсчетах в НРД до начала 2023 года, когда были переведены в Агентство по страхованию вкладов). Поэтому НРД нельзя считать нейтральной стороной, подчеркнули представители ЕС.