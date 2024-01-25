Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» за 2023 год выросла на 2%

На 1 января 2024 года кредиты и авансы клиентам до вычета резервов составили 677,1 млрд рублей, что почти на 23% больше показателя 2022 года. Корпоративный кредитный портфель вырос на 26,7% и составил 519,3 млрд рублей. Розничный кредитный портфель увеличился на 11%, до 157,8 млрд рублей. По состоянию на 1 января 2024 года, уровень просроченной задолженности составил 3,1% против 5,1% на 1 января 2023 года. Уровень покрытия резервами просроченной задолженности на 1 января 2024 года составил 151%.