Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» за 2023 год выросла на 2%

Банк «Санкт-Петербург» (БСПБ) по итогам 2023 года получил 48,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 2,2% больше, чем в 2022 году, следует из сообщения банка. Это предварительные итоги деятельности банка без учета событий после отчетной даты (неконсолидированные данные, рассчитанные по внутренней методике кредитной организации). Рентабельность капитала равна 30,8% против 38.9% по итогам 2022 года.
Чистый процентный доход за год вырос на 27% и составил 50,7 млрд рублей. Чистый комиссионный доход упал на 11%, до 12,7 млрд рублей. Чистый доход от операций на финансовых рынках сократился на 67% — до 13,2 млрд рублей.
Выручка составила 75,6 млрд рублей (-20% по сравнению с результатом 2022 года). Операционные расходы сократились почти на 3%, до 22,5 млрд рублей, а отношение издержек к доходам составило 29,7% (24.5% по итогам 2022 года). По итогам 2023 года активы банка впервые превысили 1 трлн рублей, по сравнению с 2022 годом они вырвали на 26%.
На 1 января 2024 года кредиты и авансы клиентам до вычета резервов составили 677,1 млрд рублей, что почти на 23% больше показателя 2022 года. Корпоративный кредитный портфель вырос на 26,7% и составил 519,3 млрд рублей. Розничный кредитный портфель увеличился на 11%, до 157,8 млрд рублей. По состоянию на 1 января 2024 года, уровень просроченной задолженности составил 3,1% против 5,1% на 1 января 2023 года. Уровень покрытия резервами просроченной задолженности на 1 января 2024 года составил 151%.
Средства клиентов остались на уровне предыдущего года и составили 647,4 млрд рублей. Из них 60% средств клиентов пришлось на физические лица, 40% — это средства корпоративных клиентов.
Собственный капитал банка составил 173,4 млрд рублей (+22.3% по сравнению с 1 января 2023 года). Основной капитал сократился на 15% — до 107 млрд. рублей. В результате норматив достаточности основного капитала составил 12,7%.