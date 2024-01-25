ЦБ установил курсы доллара, евро и юаня на 26 января

По данным на 16:29 мск, на Московской бирже американская валюта торговалась на отметке ₽88,975 (+0,41% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии), европейская — ₽96,895 (+0,3%), юань — ₽12,3855 (+0,32%).
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 16:32 мск:
- ИС Банк (ст. м. «Багратионовская», «Театральная»): купить доллары можно по ₽90,2, продать — по ₽89,6;
- банк «Приморье» (ст. м. «Курская», «Спортивная», «Фрунзенская»): купить евро можно по ₽98,7, продать — по ₽98,24;
- ОТП Банк (ст. м. «Войковская», «Киевская», «Новые Черемушки» и др.): купить юани можно по ₽12,5, продать — по ₽12,15.
Курсы валют в обменных пунктах публикуются сотрудниками банков, значения курсов меняются в течение дня. Перед посещением обменного пункта лучше заранее позвонить в него, чтобы узнать актуальный курс и убедиться в наличии средств.