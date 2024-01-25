Борьба тяжеловесов: БРИКС и G7 меряются долями

В последнее время часто утверждают, что доля стран БРИКС даже до расширения, решение о котором было принято в прошлом году на саммите в ЮАР, в 2023 году превысила долю стран G7 (32% против 30%), а после расширения доля БРИКС достигла 35%. Это верно, если сравнивать по показателю ВВП по паритету покупательной способности (ППС). Однако в более принятом в мире сравнении — при сопоставлении номинальных объемов ВВП по рыночным курсам, как отмечает, например, Visual Capitalist, доля БРИКС даже с учетом расширения с начала 2024 года, т.е. вместе с Саудовской Аравией, Аргентиной (новый президент которой заявил, что страна не будет вступать в БРИКС), ОАЭ, Египтом, Ираном, Эфиопией, составила бы лишь 29% мирового ВВП, «не добирая» до 43% ВВП у стран G7.Однако расширение БРИКС привело к увеличению концентрации природных ресурсов в странах альянса.