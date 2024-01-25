Азиатские валюты дешевеют из-за обеспокоенности инвесторов экономикой Китая

Эксперты объясняют настроение инвесторов тем, что экономики азиатских стран сильно связаны с Китаем, поэтому любое замедление экономической активности в КНР отразится и на них. Так, например, в декабре PMI — индекс производственной активности — в КНР упал до отметки 49 пунктов, таким образом, снижение этого показателя продолжается уже третий месяц подряд.
«В этих странах (Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом.— “Ъ”) с Китаем связаны ключевые секторы экономики, которые приносят существенную долю валютных поступлений — от добычи угля и железной руды в Австралии до производства электроники на Филиппинах и туризма в Таиланде», — заявил японскому агентству Nikkei главный экономист Dai-ichi Life Research Institute Тору Нисихама. По оценкам МВФ, только в 2022 году около 30% всего экспорта из Австралии и 20% экспорта Южной Кореи отправилось в Китай.
Вчера стало известно, что ЦБ КНР с 5 февраля начинает программу монетарного смягчения для стимулирования экономики. Кроме того, по данным СМИ, из-за бегства капиталов китайские власти ограничили доступ розничных инвесторов к фондам, вкладывающим средства в иностранные ценные бумаги.
Евгений Хвостик.