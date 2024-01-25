Азиатские валюты дешевеют из-за обеспокоенности инвесторов экономикой Китая

«В этих странах (Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом.— “Ъ”) с Китаем связаны ключевые секторы экономики, которые приносят существенную долю валютных поступлений — от добычи угля и железной руды в Австралии до производства электроники на Филиппинах и туризма в Таиланде», — заявил японскому агентству Nikkei главный экономист Dai-ichi Life Research Institute Тору Нисихама. По оценкам МВФ, только в 2022 году около 30% всего экспорта из Австралии и 20% экспорта Южной Кореи отправилось в Китай.