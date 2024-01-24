Япония в декабре импортировала из России рекордные с 2017 года объемы СПГ

Ранее стало известно, что Россия в 2023 году нарастила поставки СПГ в Китай на 23%, до 8 млн т. Однако в стоимостном выражении экспорт упал к показателю 2022 года на 24,6%, до $5,2 млрд. Для сравнения: даже при заметном падении физических объемов экспорт российского СПГ в Японию в стоимостном выражении упал не так сильно — на 13,7%, до 585,131 млрд иен (примерно $3,968 млрд). При этом доля СПГ во всем российском импорте в Японии за 2023 год существенно выросла с 34,4 до 56,2%.