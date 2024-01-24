ВТБ обогнал Сбербанк по росту числа активных клиентов в 2023 году

ВТБ активизировался в рознице, и если темпы роста его портфеля близки к рыночным, то увеличение числа клиентов может свидетельствовать, что средний чек снизился и банк активно привлекает клиентов массового сегмента, сыграли свою роль и высокие ставки по вкладам, полагает главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. Она прогнозирует обострение конкуренции за клиента среди банков: на каждого гражданина сейчас приходится два-три банка, что позволяло игрокам увеличивать количество клиентов в последние годы, однако этот эффект «практически исчерпан». Кроме того, она указывает на эффект высокой базы Сбербанка, который уже покрывает 80% населения страны старше 15 лет.