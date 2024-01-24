В Турции ждут, что к концу года доллар будет стоить 40 лир вместо нынешних 30

Ослабление турецкой валюты продолжается не первый месяц. По итогам 2023 года курс лиры упал к доллару примерно на 60 процентов. Сильнее всего он снизился в июне — с 20,8 до 26 лир за доллар. Тогда же переизбравшийся на пост главы государства Реджеп Тайип Эрдоган на фоне ослабления валюты и разгона роста цен поменял команду Центробанка, которая к декабрю довела ключевую ставку в стране с 8 до 42,5 процента. Экономисты ожидают, что на ближайшем заседании совета директоров регулятора показатель повысят до 45 процентов.