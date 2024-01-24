В ЦБ предупредили о возможности сохранения высокой ключевой ставки

Он добавил, что, если темпы роста цен в стране останутся высокими, то совет директоров ЦБ продолжит ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП). Но если инфляция будет устойчиво снижаться, чтобы к концу года достичь таргета в 4 — 4,5% годовых, то ключевая ставка будет снижаться.
Рустэм Марданов обратил внимание, что в декабре 2023 года наблюдалось некоторое снижение темпов роста цен. Хотя пока говорить об устойчивости этой тенденции говорить рано, и регулятор будет следить за изменениями.
Реакция рынка — как профессиональных участников, так и частных лиц, пока не до конца отыграла последнее ужесточние ДКП. Он добавил, что после последнего повышения ключевой ставки на один процент — до 16% годовых, топ-10 банков ЦФО по вкладам повысили прибыльность вкладов на 0,8%. Это означает, что отдельные кредитные организации еще продолжают увеличивать ставки по вкладам.
«Что касается дальнейшего увеличения, все будет зависеть от того, как будет складываться ситуация, прежде всего с точки зрения ценовых рынков», — подчеркнул он.
Банк России последний раз поднимал ключевую ставку в декабре 2023 года, на один процентный пункт, до 16% годовых. За весь прошлый год регулятор увеличил размер ставки более чем в два раза: с 7,5% годовых до 16%.
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