В ЦБ предупредили о возможности сохранения высокой ключевой ставки

Реакция рынка — как профессиональных участников, так и частных лиц, пока не до конца отыграла последнее ужесточние ДКП. Он добавил, что после последнего повышения ключевой ставки на один процент — до 16% годовых, топ-10 банков ЦФО по вкладам повысили прибыльность вкладов на 0,8%. Это означает, что отдельные кредитные организации еще продолжают увеличивать ставки по вкладам.