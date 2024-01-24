Суд признал недействительной передачу бренда «Балтики» структуре Carlsberg

Соглашения были подписаны без участия президента российской компании Таймураза Боллоева. В декабре прошлого года на этот факт обратил внимание первый вице-президент компании Александр Дедегкаев. В письме, направленном в администрацию президента РФ, он указал, что соглашения были подписаны человеком, чьи полномочия на тот момент были прекращены. В результате структуры Carlsberg получили права на товарные знаки «Балтика» на 20 лет с возможностью продления.