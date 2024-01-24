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Суд признал недействительной передачу бренда «Балтики» структуре Carlsberg

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск ООО «Пивоваренная компания Балтика» к структуре Carlsberg — товариществу с ограниченной ответственностью Karlsberg Kazakhstan. Суд признал недействительной сделку о передаче Karlsberg исключительной лицензии на интеллектуальную собственность.
Carlsberg
Источник: РИА "Новости"

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на решение суда.

Соглашение, предполагающее передачу лицензии на собственность, относящуюся к продукции и бренду «Балтика», было заключено 19 июля 2023 года. Тогда представители «Балтики» подписали соглашение о переводе прав на товарный знак «Балтика» на разные компании Carlsberg на территориях Узбекистана, Киргизии, Украины, Таджикистана, Монголии и Туркменистана, в том числе — Karlsberg Kazakhstan.

Соглашения были подписаны без участия президента российской компании Таймураза Боллоева. В декабре прошлого года на этот факт обратил внимание первый вице-президент компании Александр Дедегкаев. В письме, направленном в администрацию президента РФ, он указал, что соглашения были подписаны человеком, чьи полномочия на тот момент были прекращены. В результате структуры Carlsberg получили права на товарные знаки «Балтика» на 20 лет с возможностью продления.

Кто именно подписал соглашения, Александр Дедегкаев не уточнял. Однако в ноябре прошлого года были арестованы экс-президент «Балтики» Денис Шерстенников и ее вице-президент Антон Рогачевский. Как сообщал «Ъ», их обвиняли в мошенничестве из-за незаконной уступки прав на часть брендов компании зарубежным структурам Carlsberg Group. 16 июля президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли иностранных компаний в «Балтике» перешли во временное владение Росимущества.