Патрушев: Россия впервые получила $45 млрд от экспорта сельхозпродукции

Министр отметил, что в 2023 году урожай зерна в России составил 143 млн тонн, а с новыми регионами ожидается примерно 147 млн тонн зерна. Также в 2023 году на 500 тыс. тонн увеличилось производство молока, а мяса — на 300 тыс. тонн.