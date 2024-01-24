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Патрушев: Россия впервые получила $45 млрд от экспорта сельхозпродукции

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании оперативного штаба министерства сообщил, что за 2023 год выручка от экспорта сельхозпродукции впервые превысила $45 млрд. По сообщению министерства, после уточнения данных сумма выручки еще возрастет.

Министр отметил, что в 2023 году урожай зерна в России составил 143 млн тонн, а с новыми регионами ожидается примерно 147 млн тонн зерна. Также в 2023 году на 500 тыс. тонн увеличилось производство молока, а мяса — на 300 тыс. тонн.

«Рыбопромышленники обеспечили максимальный за 30 лет вылов водных биоресурсов — 5,3 млн тонн. В частности, Россия стала первой в мире по добыче лосося: объем превысил 600 тыс. тонн», — указано в сообщении.

По данным подведомственного Минсельхозу ФГБУ «Агроэкспорт», в 2022 году основные поставки российского продовольствия направлялись в Китай, Турцию, ЕС, Казахстан, Белоруссию, Южную Корею, Египет и в другие страны. Данные по географии экспорта за 2023 год пока не публиковались.

18 января в нижней палате Конгресса США был принят законопроект, который призван снизить зависимость страны от российской сельскохозяйственной продукции. «Агроэкспорт» начал оценку влияния инициативы и собирает позиции участников рынка, создавая базу для международных споров.

Подробнее — в материале «Продуктовый напор».

Александра Горошилова