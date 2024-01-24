МТС-банк возобновил подготовку к выходу на IPO

Зачем МТС-банку понадобилось IPO По данным Banki.ru, МТС-банк занимает 25-е место среди российских банков по активам (449,8 млрд руб.) и 27-е место по капиталу (69,5 млрд руб.). Он специализируется на розничном кредитовании — в начале 2023 года на такие ссуды приходилось примерно две трети его валовых активов. Аналитики «Эксперт РА» оценивали качество кредитного портфеля МТС-банка как приемлемое «для банка розничной специализации». В 2022 году на фоне санкций против крупнейших игроков МТС-банк существенно расширил сеть корреспондентских отношений с другими кредитными организациями за рубежом, нарастил комиссионные доходы. За 2022 год чистая прибыль МТС-банка по РСБУ сократилась почти в два раза (до 2,4 млрд руб., .pdf), но за девять месяцев 2023 года финансовый результат приблизился к 12 млрд руб. (.pdf, отчетности за весь прошлый год еще нет).