Мосбиржа переведет расписки Qiwi в третий эшелон

Планируется, что выкупленные в рамках buyback акции будут оплачены из нераспределенной прибыли и станут учитываться как казначейские. Компания должна будет реализовать или погасить эти акции в течение двух лет с даты приобретения. Программа выкупа акций будет вынесена на одобрение ационеров на внеочередном общем собрании, которое состоится 11 марта.