Китай в начале февраля снизит норму резервных требований для банков на 0,5 п.п

Китай снизит с 5 февраля снизит норму резервных требований (RRR) для банков, чтобы высвободить больше денег и помочь экономике страны, заявил на пресс-конференции в среду, 24 февраля, глава Народного банка Китая (НБК) Пань Гуншэн.
По его словам (цитаты по Bloomberg), снижение на 0,5 процентного пункта (п.п.) коэффициента RRR — или суммы денег, которые банки должны держать в резерве — обеспечит рынок 1 трлн юаней ($139 млрд) долгосрочной ликвидности. Глава НБК также отметил, что китайского регулятора в 2024 году будет больше возможностей для поддержки экономики Китайской Народной Республики (КНР), поскольку американская Федеральная резервная система (ФРС) отходит от политики повышения процентных ставок.
Bloomberg отмечает, что случаи, когда глава ЦБ КНР заранее говорит о снижении RRR, редки. Обычно об этом сначала намекает китайское правительство, Государственный совет, а затем уже Народный банк Китая официально объявляет на своем сайте.
Заявление Пань Гуншэна прозвучало на фоне разочарования инвесторов на реакцию властей относительно положения в экономике. Китайские и гонконгские акции уже потеряли в стоимости более $6 трлн с 2021 года, когда фондовый рынок КНР находился на своих максимумах. «Заблаговременное объявлении о снижении RRR может означать, что больше не осталось эффективных механизмов, которые могли бы остановить падение рынка», — заявил Bloomberg управляющий директор пекинской Chanson & Co Шэнь Мэн.
Снижение нормы резервных требований для банков высвобождает ликвидность: банки могут расширять кредитование и покупать больше облигаций, что должно поддерживать экономический рост. Народный банк Китая в прошлом году снижал RRR дважды, последний раз это случилось в сентябре.
«Снижение RRR помогает настроениям (на рынке. — FM) в том смысле, что такой шаг кажется более решительным. Однако некоторые инвесторы могут использовать этот момент для выхода (из бумаг. — FM), если произойдет краткосрочное восстановление рынка, пока нет других решений, направленных на структурные проблемы, например те, которые сложились на рынке недвижимости», — рассказал агентству руководитель отдела азиатского рынка акций Tocqueville Finance Кевин Нет.
После заявления Пань Гуншэна в среду индекс Hang Seng China Enterprises (HSCE), который отражает общую динамику рынка ценных бумаг материкового Китая, котирующихся в Гонконге, вырос на 4,7%. Доходность десятилетних гособлигаций КНР потеряла 1 п.п., опустившись до 2,49%. Юань же незначительно отреагировал как внутреннем, так и на офшорном рынке.