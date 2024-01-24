Китай в начале февраля снизит норму резервных требований для банков на 0,5 п.п

«Снижение RRR помогает настроениям (на рынке. — FM) в том смысле, что такой шаг кажется более решительным. Однако некоторые инвесторы могут использовать этот момент для выхода (из бумаг. — FM), если произойдет краткосрочное восстановление рынка, пока нет других решений, направленных на структурные проблемы, например те, которые сложились на рынке недвижимости», — рассказал агентству руководитель отдела азиатского рынка акций Tocqueville Finance Кевин Нет.