Источник рассказал о новой схеме мошенников на финмаркетплейсе «Банки.ру»

В пресс-службе «Банки.ру» ТАСС подтвердили, что такая схема есть и им о ней известно, часто преступники выбирают для схем популярные сервисы, которыми пользуются миллионы людей. «“Банки.ру” уделяет особое внимание информационной безопасности пользователей и постоянно совершенствует технологии, а также всегда информирует своих пользователей о том, что код из СМС сообщать никому нельзя», — заверили в финмаркетплейсе.