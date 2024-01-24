Инфляционные ожидания в России снизились впервые с октября 2023 года

До этого инфляционные ожидания в России снижались в октябре 2023-го. Тогда их оценка опустилась до 11,2% по сравнению с 11,7% в сентябре того же года. Позже инфляционные ожидания населения России на год вперед резко выросли на 1 п. п., до 12,2%, в ноябре 2023-го. В декабре того же года инфляционные ожидания выроcли до максимума с марта 2022 года и составили 14,2%.