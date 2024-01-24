Инфляционные ожидания в России снизились впервые с октября 2023 года

Инфляционные ожидания населения России снизились до 12,7% в январе 2024 года по сравнению с 14,2% в декабре 2023-го, следует из результатов исследования «ИнФОМ», которое проводится по заказу Банка России. Таким образом, инфляционные ожидания в январе текущего года приблизились к уровню октября 2022 года (12,8%). В то же время оценка наблюдаемой инфляции в январе 2024-го снизилась до 16,3% с 17,0% в декабре.
До этого инфляционные ожидания в России снижались в октябре 2023-го. Тогда их оценка опустилась до 11,2% по сравнению с 11,7% в сентябре того же года. Позже инфляционные ожидания населения России на год вперед резко выросли на 1 п. п., до 12,2%, в ноябре 2023-го. В декабре того же года инфляционные ожидания выроcли до максимума с марта 2022 года и составили 14,2%.
Число россиян, которые сообщили, что у них есть сбережения, чтобы «продержаться какое-то время» без основного дохода, повысилось с 37% в декабре 2023-го до 38% в январе 2024-го. При этом инфляционные ожидания у той части населения, у которой нет сбережений, снизились сильнее (с 16,3% до 14,1%), чем у той, у которой они есть (с 12,2% до 11,2%).
В декабре 2023 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор должен был начать повышать ключевую ставку еще весной 2023 года. «Инфляционное давление начало расти во второй половине года. И сейчас действительно темп роста цен достаточно высокий, сильно выше нашей цели по инфляции. И да, оглядываясь назад, мы понимаем, что денежно-кредитная политика была мягкой и надо было повышать ставку раньше», — отметила она.
Всего в 2023 году ЦБ повысил ключевую ставку пять раз — с 7,5% до 16% годовых. Последнее повышение было 15 декабря прошлого года. После этого заседания Набиуллина отметила, что ЦБ близок к завершению цикла ужесточения политики, но указала, что «все будет зависеть» от инфляции.