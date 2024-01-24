Госдума разрешает собственникам аварийного жилья переезжать вне очереди

Речь идет о жилье по договорам социального найма.
Как подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин, нормы этого закона позволят устранить несправедливость в отношении людей, чье единственное жилье признано аварийным. Пока что наниматели жилья у государства, если их квартира стала непригодной, имеют право вне очереди получить другое жилье также по договору соцнайма. В то же время собственники аварийных квартир такой возможности лишены.
«Решение уравнять в праве на внеочередное получение квартиры по договору соцнайма собственников и нанимателей, если их единственное жилье не подлежит ремонту или реконструкции, позволит в первую очередь поддержать семьи с невысоким доходом, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации», — заключил Володин.
Как отметил в комментарии «РГ» первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, пока что попавшие в такую ситуацию собственники вынуждены либо продолжать жить в аварийном доме, дожидаясь своей очереди на получение льготного жилья, либо снимать нормальную квартиру за свой счет, на коммерческих условиях. Теперь решатся проблемы людей, вынужденных годами проживать в наполовину расселенных и полузаброшенных домах, считает он.
«В свою очередь, чем скорее такие дома будут полностью расселены, тем быстрее можно будет построить на их месте новое, комфортное жильё, которого люди так ждут», — добавил депутат.