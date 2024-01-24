Госдума разрешает собственникам аварийного жилья переезжать вне очереди

Как отметил в комментарии «РГ» первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, пока что попавшие в такую ситуацию собственники вынуждены либо продолжать жить в аварийном доме, дожидаясь своей очереди на получение льготного жилья, либо снимать нормальную квартиру за свой счет, на коммерческих условиях. Теперь решатся проблемы людей, вынужденных годами проживать в наполовину расселенных и полузаброшенных домах, считает он.