Экономист предрек рост цен в российских магазинах из-за кризиса в Красном море

Экономист допустил, что, если ситуация в течение двух месяцев не изменится, стоимость доставки импортных товаров возрастет от 50% до 100% и повышение розничных цен в России может превысить 10-процентный барьер. По словам Шедько, сейчас в России запасов чая и кофе пока достаточно.