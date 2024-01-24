Доля досрочных погашений в сегменте «займов до зарплаты» достигла максимума

По итогам четвертого квартала 2023 года 67% «займов до зарплаты» (PDL; короткие займы на сумму до 30 тысяч рублей на срок до 30 дней с единоразовым погашением) погашались досрочно. Это самый высокий показатель досрочного погашения с января—февраля 2022 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные финансовой онлайн-платформы Webbankir.
«Во втором полугодии 2023 года досрочным погашением в сегменте PDL клиенты интересовались на 43% чаще, чем в аналогичный период позапрошлого года, а категорией Installments — на 22% чаще, — отмечает тренд гендиректор финансового маркетплейса “Выберу.ру” Григорий Бурденко. В декабре 2023 года запросы по досрочному погашению в категории PDL встречались на 67% чаще, чем в конце 2022 года, а в категории Installments — на 38% чаще, чем за аналогичный период 2022 года, отмечает он.
В СРО «МиР» объясняют рост доли досрочных погашений тем, что в периоды кризиса или любой другой продолжительной стрессовой ситуации, которая оказывает влияние на финансовую составляющую, россияне переходят на сберегательную модель, которая позволяет зачастую высвободить средства и досрочно погашать взятые ранее ссуды.
Самый низкий уровень погашения с 2021 года наблюдался во втором квартале 2022 года. Тогда он составлял 59%. «На фоне социально-экономической неопределенности заемщикам было сложно планировать денежные потоки», — отмечает директор по рискам ГК Eqvanta Ион Болобошенку.
С начала 2023 года показатель досрочного погашения PDL-займов начал расти. Аналитики Webbankir связывают тренд со стабилизацией ситуации в экономике: «Сегодня люди способны гораздо лучше просчитать свой бюджет». Пока такое поведение клиентов не сказалось на финансовых результатах микрофинансовых компаний, и недополученных процентных доходов они не ощутили. Прибыль, недополученная из-за роста досрочных погашений, компенсируется большей собираемостью займов в целом, поясняет гендиректор Webbankir Андрей Пономарев.