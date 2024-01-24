Доля досрочных погашений в сегменте «займов до зарплаты» достигла максимума

«Во втором полугодии 2023 года досрочным погашением в сегменте PDL клиенты интересовались на 43% чаще, чем в аналогичный период позапрошлого года, а категорией Installments — на 22% чаще, — отмечает тренд гендиректор финансового маркетплейса “Выберу.ру” Григорий Бурденко. В декабре 2023 года запросы по досрочному погашению в категории PDL встречались на 67% чаще, чем в конце 2022 года, а в категории Installments — на 38% чаще, чем за аналогичный период 2022 года, отмечает он.