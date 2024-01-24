Binance призывает пользователей конвертировать рубли в другие активы до 31 января

Binance призвала в течение недели конвертировать рубли в другие криптоактивы или вывести их с баланса своих аккаунтов. После 31 января крупнейшая в мире криптобиржа прекратит все сервисы в российских рублях, включая покупку и продажу криптовалюты через биржу, Binance Convert и Binance Pay. Пользователям рекомендуется обменять оставшиеся рублевые активы на другие доступные активы на Binance, конвертировать рубли в криптовалюту или вывести их через партнеров биржи до прекращения предоставления этих услуг в рублях.
С 1 февраля любые оставшиеся балансы в рублях на счетах пользователей Binance будут автоматически конвертированы в стейблкоин First Digital USD (FDUSD) на основе обменного курса в реальном времени.
Прекращение поддержки сделок с рублями стало частью решения Binance о выходе из России и продажи локального бизнеса бирже CommEX, напоминает РБК.
Ранее в Binance сообщили о прекращении рублевых сделок на внутренней p2p-платформе, а затем анонсировали полное ее закрытие для российских пользователей.