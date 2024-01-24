Binance призывает пользователей конвертировать рубли в другие активы до 31 января

Binance призвала в течение недели конвертировать рубли в другие криптоактивы или вывести их с баланса своих аккаунтов. После 31 января крупнейшая в мире криптобиржа прекратит все сервисы в российских рублях, включая покупку и продажу криптовалюты через биржу, Binance Convert и Binance Pay. Пользователям рекомендуется обменять оставшиеся рублевые активы на другие доступные активы на Binance, конвертировать рубли в криптовалюту или вывести их через партнеров биржи до прекращения предоставления этих услуг в рублях.