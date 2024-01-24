AP: депозиты российских клиентов в банках Кипра упали на 76% с 2014 по 2022 год

С 2014 по 2022 год объем депозитов российских клиентов в кипрских банках упал на 76 процентов, а украинских — на 67 процентов. Число клиентов из РФ за тот же период сократилось на 82 процента, а граждан Украины — на 54 процента. По данным источников, за указанный период организации Кипра разорвали деловые связи с почти 60 тысячами физических и юридических лиц и заморозили 126 тысяч счетов на сумму около 40 миллиардов евро (43,5 миллиарда долларов).