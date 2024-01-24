Активы уходящих нерезидентов могут разрешить покупать без дозволения президента

О подготовке поправок в этот указ стало известно еще летом прошлого года, тогда речь шла о предоставлении государству преимущественного права на приобретение акций компаний, включенных в перечень стратегических предприятий и АО. По словам источника агентства, в подготовленных поправках предложено не распространять преимущественное право на сделки с акциями или долями банков. Представитель Минфина заявил «Интерфаксу», что сейчас проект поправок к указу № 520 находится на заключении в Минюсте России, после чего будет внесен в правительство.