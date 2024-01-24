Активы уходящих нерезидентов могут разрешить покупать без дозволения президента

Компаниям, входящим в список стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ (АО), могут позволить совершать сделки с акциями или долями российских юрлиц, принадлежащими лицам из «недружественных» государств, без специального разрешения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.
Сейчас указ президента № 520 от 5 августа 2022 года запрещает до конца 2025 года нерезидентам из недружественных России стран без специального разрешения выходить из российских активов, отнесенных к категории стратегических предприятий, энергокомпаний, банков, предприятий и др. Решение о проведении таких сделок принимает президент.
В ходе межведомственного обсуждения корректировки указа министерство финансов предложило вывести из-под запрета сделки с компаниями уходящих иностранцев те, в которых приобретателями выступают стратегические предприятия или АО. Как рассказал собеседник агентства, такая новелла необходима для более оперативного принятия решений по таким сделкам. Также из-под запрета предлагается вывести сделки, осуществляемые с контролируемой иностранной компанией (КИК) российскими лицами, не находящимися под прямым и косвенным иностранным контролем.
О подготовке поправок в этот указ стало известно еще летом прошлого года, тогда речь шла о предоставлении государству преимущественного права на приобретение акций компаний, включенных в перечень стратегических предприятий и АО. По словам источника агентства, в подготовленных поправках предложено не распространять преимущественное право на сделки с акциями или долями банков. Представитель Минфина заявил «Интерфаксу», что сейчас проект поправок к указу № 520 находится на заключении в Минюсте России, после чего будет внесен в правительство.