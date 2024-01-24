Адвокат объяснила, в каком случае женщина должна будет платить алименты.

По её словам, если мужчина заявляет только требование алиментов в долевом отношении к заработку и для этого не нужно устанавливать материнство, лишать родительских прав или ограничивать в них, а мать-должник не выплачивает алименты на другое лицо, то достаточно обратиться к мировому судье по месту жительства должника или по собственному с заявлением о вынесении судебного приказа.