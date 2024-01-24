Адвокат объяснила, в каком случае женщина должна будет платить алименты.
"Если родитель не участвует в содержании своих несовершеннолетних детей, средства на их содержание (алименты) с него можно взыскать через суд в порядке приказного либо искового производства. Это касается в равной степени и матери ребёнка, и отца ребёнка, — объяснила эксперт в беседе с NEWS.ru.
По её словам, если мужчина заявляет только требование алиментов в долевом отношении к заработку и для этого не нужно устанавливать материнство, лишать родительских прав или ограничивать в них, а мать-должник не выплачивает алименты на другое лицо, то достаточно обратиться к мировому судье по месту жительства должника или по собственному с заявлением о вынесении судебного приказа.
Если же мать будет возражать относительно исполнения судебного приказа или всплывут другие обстоятельства, препятствующие обращению в порядке приказного производства, следует инициировать производство исковое.
Ранее сообщалось, что в Самаре мужчина уклонялся от уплаты алиментов сыновьям, несколько раз меняя фамилию, в результате чего его никак не могли разыскать судебные приставы. Когда должника задержали, его отправили на обязательные работы, после чего ему всё же пришлось начать платить.