Власти поддержали продление обязательной продажи валюты экспортерами

Глава государства позже заявлял, что требование о обязательной продаже валютной выручки носит временный характер, а также говорил, что ситуация с курсом рубля нормализуется. Он объяснял, что страны, куда идет значительный объем российского экспорта, перестали предоставлять информацию о движении капитала. Из-за этого правительство России и Центральный банк «не видят, что происходит с теми объемами средств, которые наши экспортеры выручают от экспорта».