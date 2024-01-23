В России розничные продажи коньяка в 2023 году выросли на 9,4%

В целом продажи алкогольной продукции (за исключением алкогольной продукции, реализуемой предприятиями общественного питания, пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в России в 2023 году выросли на 4,1% — до 229,5 млн дал. Продажи спиртных напитков с крепостью выше 9% также увеличились на 2,8% — до 116,3 млн дал, в том числе ликеро-водочных изделий с крепостью свыше 25% — на 20,8%, до 13,98 млн дал. Продажи ликеро-водочных изделий с крепостью до 25% снизились на 88% — до 199,9 тыс. дал.