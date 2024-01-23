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В Китае создадут «спасательный фонд» для рынка акций за счет офшоров

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, Пекин решил создать «спасательный фонд» для рынка акций почти на $300 млрд.
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Источник: Reuters

Власти Поднебесной предпринимают попытки стабилизировать падающий фондовый рынок и пытаются мобилизовать порядка 2 трлн юаней (порядка 300 млрд долларов), в основном за счет офшорных счетов государственных предприятий, отметили источники.

Эти деньги планируют направить на выкуп акций через биржу Гонконга.

В Пекине разрабатывают и другие меры по стабилизации ситуации на фондовом рынке. На этой неделе он достиг пятилетних минимумов (базовый индекс CSI 300).

В том числе, власти хотят «успокоить» внутренних инвесторов, но за счет чего — агентство не уточняет.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».