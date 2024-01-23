Стоимость биткойна впервые с начала декабря 2023 года опустилась ниже $40 тыс

Запуск первых ETF напрямую сказался на показателях всего крипторынка. По данным Coinmarkecap.com, его капитализация достигла $1,84 трлн, максимума с июня 2022 года. Уже на фоне одобрения 10 января Комиссией по ценным бумагам и биржам США правил фондов курс биткойна достигал $47,7 тыс.