Стоимость биткойна впервые с начала декабря 2023 года опустилась ниже $40 тыс

11 января курс биткойна поднимался к $49 тыс., обновив двухлетний максимум, а большую часть дня держался выше $46 тыс. Рост произошел на фоне запуска биржевых торгов первыми американскими спотовыми ETF на биткойн (BTC).
Спотовый фонд предполагает физическое владение биткойнами. Их котировки отслеживают цену BTC, предлагая широкому кругу инвесторов участвовать в движении его рыночного спот-курса. Ранее на внебиржевом рынке были представлены подобные фонды, например Grayscale Bitcoin Trust, однако они были доступны ограниченному кругу инвесторов.
Запуск первых ETF напрямую сказался на показателях всего крипторынка. По данным Coinmarkecap.com, его капитализация достигла $1,84 трлн, максимума с июня 2022 года. Уже на фоне одобрения 10 января Комиссией по ценным бумагам и биржам США правил фондов курс биткойна достигал $47,7 тыс.
Эрдни Кагалтынов