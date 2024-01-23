«Сбер»: мошенники придумали новую схему обмана юрлиц

«Сбер» выявил новую схему мошенничества в отношении юридических лиц. Злоумышленники создают в мессенджерах фейковый аккаунт руководителя компании, начинают переписку с ее бухгалтером и просят перевести деньги на указанные ими реквизиты.
При совершении перевода деньги уходят на счета дропперов, то есть подставных лиц, чьи банковские карты используются для вывода и обналичивания украденных денег. Похищенные суммы в таких случаях значительно больше. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Сбербанка.
Отмечается, что для большей достоверности мошенники могут загрузить в ненастоящий профиль фото из доступных источников: взять, например, его с сайта компании или использовать аватар настоящего аккаунта.