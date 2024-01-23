«Сбер»: мошенники придумали новую схему обмана юрлиц

При совершении перевода деньги уходят на счета дропперов, то есть подставных лиц, чьи банковские карты используются для вывода и обналичивания украденных денег. Похищенные суммы в таких случаях значительно больше. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Сбербанка.