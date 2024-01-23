Российская компания стала владельцем юрлица «Яндекса» в РФ

Изменения произошли 22 января. МКАО «Яндекс» получило 99,999% ООО «Яндекс», а также 100% ООО «Технояк» и 49% ООО «Яндекс ДЦ».
МКАО «Яндекс» было зарегистрировано в декабре 2023 года в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области. Его учредителем является Yandex N.V (материнская компания «Яндекса»).
В ноябре 2022 года стало известно о планах «Яндекса» разделить активы. В октябре 2023-го Yandex N.V. получила разрешение правкомиссии на внутреннюю реструктуризацию группы. Reuters сообщало, что Yandex N.V. планирует целиком продать российский бизнес. По данным Forbes, группа российских инвесторов хотела выкупить 100% субхолдинга «Яндекса».
Лаура Кеффер.