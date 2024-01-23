Минсельхоз планирует обеспечить доступные цены на молочные продукты

Он попросил представителей бизнеса не допускать резкого повышения цен на молочную продукцию. На внутреннем рынке должна сохраняться стабильность. Иначе министерство вынуждено будет применить непопулярные меры.
«Мы ориентируемся на необходимость сохранения стабильности на внутреннем рынке без каких бы то ни было резких колебаний, поэтому все должны, уважаемые коллеги, понимать, что в случае необходимости, если у нас цены будут разгоняться, у нас есть все необходимые рычаги регулирования, чтобы не допустить этот процесс, поэтому смотрите тоже, пожалуйста, чтобы цены резко не поднимались. Иначе это приведет к тому, что мы будем вынуждены предпринимать непопулярные решения, чтобы остановить этот процесс», — сказал Патрушев.
Министр также напомнил, что ведомство оперативно реагировало, когда в 2022 году спрос на молочную продукцию снизился, чтобы снять излишки молока с рынка и поддержать бизнес, было решено максимально облегчить экспорт. Тогда отрасли компенсировали в полном объеме затраты на транспортировку отдельных продуктов переработки молока. В результате экспорт сухого молока вырос в шесть раз по сравнению с 2022 годом, а поставки сыворотки выросли вдвое, заметил Патрушев.
В 2023 году ситуация в отрасли выровнялась за счет увеличения экспорта, а также внутреннего спроса на молочную продукцию.
По данным Росстата, в 2023 году розничные цены на молоко и молочную продукцию выросли всего на 0,5% при инфляции в 7,4%.