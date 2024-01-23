Минфин считает обоснованным продление обязательной продажи валютной выручки экспортерами

«По мнению Минфина России, введенный в октябре 2023 года указ президента с требованием об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам отдельными крупнейшими экспортерами страны показал свою эффективность. Как мы видим, данная мера помогла стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке. В связи с этим ее продление на данном этапе является обоснованным. При этом Минфин рассмотрит и доработает схему возврата выручки в случае, если экспортеры будут сталкиваться с трудностями при ее возвращении», — говорится в сообщении.