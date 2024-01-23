Льготное имущество. В России создана единая онлайн-база для МСП

«Всего за две недели работы сервиса уже более 7 тыс. раз им воспользовались предприниматели. Это говорит о потребности бизнеса в льготном имуществе для развития своего дела. Очень важно, что сервис делает прозрачной и открытой работу по реализации государственного и муниципального имущества. На цифровой платформе также представлены объекты, которые могут предоставляться малому и среднему бизнесу на льготных условиях в соответствии с 209-ФЗ. Поиск работает по всем регионам, плюс предприниматели имеют возможность подписаться на уведомления о новых объектах, подходящих под их запросы», — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.