Льготное имущество. В России создана единая онлайн-база для МСП

Первая единая онлайн-база льготного государственного имущества, предназначенного для нужд малого и среднего предпринимательства, появилась в России. Она представлена на цифровой платформе МСП.РФ. Раньше информацию такого рода можно было получить только в многофункциональных центрах. Также можно было заказать соответствующую выписку из «Госуслуг». Формированием реестра имущества занимается Корпорация МСП.
Сегодня в базе находится информация о более 48 тысяч свободных объектов. При этом она постоянно дополняется — сведения поступают из 85 регионов и более 7 с половиной тысяч муниципальных образований. Новый сервис на цифровой платформе поможет предпринимателя найти удобное офисное помещение, найти подходящую площадку, на которой можно будет развивать производство, а также выбрать подходящий земельный участок. Есть на платформе и специальный раздел с участками и помещениями, которые подходят для гостиниц, — этих объектов сегодня больше 300.
«Всего за две недели работы сервиса уже более 7 тыс. раз им воспользовались предприниматели. Это говорит о потребности бизнеса в льготном имуществе для развития своего дела. Очень важно, что сервис делает прозрачной и открытой работу по реализации государственного и муниципального имущества. На цифровой платформе также представлены объекты, которые могут предоставляться малому и среднему бизнесу на льготных условиях в соответствии с 209-ФЗ. Поиск работает по всем регионам, плюс предприниматели имеют возможность подписаться на уведомления о новых объектах, подходящих под их запросы», — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
В процессе разработки имущественного сервиса упор сделали на простоте, удобстве и скорости поиска. Подобрав объект по нужным критериям, предпринимателю не надо разбираться, на какой электронной площадке пройдут конкурсные процедуры и где искать владельца. Каждое предложение имеет свою ссылку на страницу торгов и контакт для связи с правообладателем. Чтобы найти подходящий объект, нужно лишь авторизоваться на платформе и задать нужные параметры.
Сервис рассчитан на представителей малого и среднего бизнеса, самозанятых и физлиц. Однако в каталоге есть имущество, доступное на торгах лишь предпринимателям, которые числятся в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства,. Также оно доступно самозанятым. А вот крупные компании к этим торгам не допускаются. В каталоге распознать такие объекты можно по красным ярлыкам.